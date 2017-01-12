Аналитики назвали среднюю зарплату по Петербургу, которую готовы предложить работодатели

Соискатели оказались довольно неактивными.

Аналитики hh.ru Северо-Запада выявили основные тренды на рынке труда в начале 2021 года. Они проанализировали 218 тыс. вакансий.

Работодатели показали высокую активность в I квартале этого года. В марте 2021 года было размещено на 46% вакансий больше, чем за аналогичный период в 2020. Аналитики считают: это может говорить о том, что рынок труда восстанавливается, а бизнес постепенно акклиматизируется в новых условиях и ищет сотрудников.

Самыми востребованными являются специалисты в области продаж, однако им не уступают профобласти IT, интернета и телекоммуникаций. Количество вакансий в этой сфере растет. Далее идут работники в сфере производства, строительства и недвижимости, рабочий персонал, а также представители административного персонала.

Резюме молодых специалистов занимают 14% от общего количества. Практически такое же количество было год назад. Специалисты без опыта работы превзошли по активности на рынке труда специалистов в сфере продаж (12%). В целом активность соискателей - невысокая, несмотря на большое количество вакансий.

Уровень конкуренции за год между соискателями незначительно понизился. Больше всего человек на место на позиции руководителей высшего и среднего звена, а также работе для начинающих специалистов и студентов. Сферы "Рабочий персонал", "ИТ, интернет, телеком", "Инсталляция и сервис", "Консультирование" наоборот испытывают дефицит.

Из-за низкой активности растет зарплата, которую готовы предложить работодатели. Средняя зарплата составила 55 тыс. рублей, что на 10 тыс. больше, чем в прошлом году. Это выше среднероссийской на 7 тыс. рублей.

Фото: pixabay.com, hh.ru