Видео: грузчики магазина избили мужчину за замечание о парковке в Усть-Славянске

На записи можно наблюдать, как трое грузчиков в спецодежде выгружают товар. Их внимание привлек прохожий с телефоном.

Сотрудники торговой сети избили мужчину, который им сделал замечание. Видеозапись опубликовали в группе "Вечернее Рыбацкое |Невский район" в социальной сети "Вконтакте" в понедельник, 10 января.

На записи можно наблюдать, как трое грузчиков в спецодежде выгружают товар. Их внимание привлек прохожий с телефоном. Один из сотрудников подходит к мужчине и наносит сильный удар. По данным публикации, ситуация произошла на территории ЖК "Живи в Рыбацком" в Усть-Славянке, а пострадавший был недоволен тем, как припарковался грузовик.

Отмечается, что травмы зафиксированы, написано заявление в полицию, а также письмо в "Магнит" в рамках досудебного урегулирования. Как рассказали местные жители, место, где разгружался грузовик, — придомовая территория, которую жильцам регулярно приходится чинить за свой счёт: сломанная плитка, задетый забор и другое.

Ранее пассажир "Чижика" разбил стекло трамвая у метро "Ладожская". В ведомстве отметили, что мужчина проехал свою остановку и запаниковал, "стал стучать водителю в дверь и случайно разбил стекло. Умысла разбить не было".

Видео: Вконтакте / Вечернее Рыбацкое |Невский район