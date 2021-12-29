Пассажир "Чижика" разбил стекло трамвая у метро "Ладожская"

В ведомстве отметили, что мужчина проехал свою остановку и запаниковал, "стал стучать водителю в дверь и случайно разбил стекло. Умысла разбить не было".

В понедельник, 10 января, пассажир трамвая "Чижик" разбил окно, чтобы покинуть транспорт. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

Инцидент произошел рядом со станцией метро "Ладожская". Молодой человек пытался выбраться из трамвая раньше времени. После отказа мужчина ударил по двери в кабину водителя.

По словам очевидца, стекло не выдержало и разбилось. Что конкретно ее повредило — неизвестно, по одной из версий — аварийный молоток, по другой — голова пассажира.

После этого водитель остановил движение и включил аварийную сигнализацию. Автор публикации добавляет, что покинуть трамвай не могли ни нарушитель, ни пассажиры. кроме этого, образовалась пробка из 12 трамваев.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и области, у остановки "Ладожский вокзал" задержали 32-летнего мужчину. В ведомстве отметили, что мужчина проехал свою остановку и запаниковал, "стал стучать водителю в дверь и случайно разбил стекло. Умысла разбить не было". У мужчины психическое расстройство, ему присвоили инвалидность 3 группы, передает "Фонтанка".

Ранее трамваи изменят движение до 1 февраля из-за ремонтных работ на проспекте Солидарности. Движение трамвая по маршруту А закрывается.

Фото: Вконтакте / Ладожка • Ладожская Ржевка Пороховые