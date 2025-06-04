В Ачинске продавец избил 12-летнего мальчика за горсть семечек

В красноярском крае мужчина решил наказать детей, которые пытались скрыться, не заплатив.

В Ачинске российские правоохранительные органы Красноярского края проводят проверку по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетнему. В социальных сетях сотрудники пресс-службы полиции отметили, что в дежурную часть от местного медицинского учреждения поступила информация о том, что к врачам за помощью с ушибами обратился 12-летний пациент. При выяснении обстоятельств травмирования ребенка было установлено, что мальчик зашел вместе с другом в торговый павильон. Там подростки взяли с прилавка горстку семечек, после чего попытались сбежать. Однако продавец настиг вора и нанес ему несколько ударов.

В настоящее время установлена личность мужчины, давшего силовой отпор хулиганам. Им оказался житель Ачинска 1995 года рождения. Участковыми уполномоченными полиции опрошены все участники конфликта. Ведется проверка, по окончании которой будет принято решение в соответствии с российским законодательством.

Задержаны работники коллекторского агентства по подозрению в мошенничестве с недвижимостью.

Фото и видео: МВД Медиа