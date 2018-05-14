На улице Ольги Берггольц полыхает автосервис

Днем 14 марта в Невском районе Петербурга произошел пожар. По словам очевидцев, на улице Ольги Берггольц, 36В, загорелись промышленные помещения. В сети появилось видео с места происшествия.
Согласно сведениям сервиса "Яндекс. Карты", по этому адресу находится автосервис. От здания исходят черные клубы дыма. Пользователи интернета предположили, что горит резина, и посоветовали "активно это не вдыхать".
Подробности происшествия выясняются.
Ранее мы писали, что на улице Дыбенко загорелась квартира.
Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
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