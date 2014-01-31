Видео: спасатели борются с огнем в квартире на Витебском проспекте

Вечером 14-го марта в жилом доме на Витебском проспекте произошел пожар. Очевидцы засняли происшествие на видео.
Инцидент произошел в доме №19, корпус 2 на втором этаже. Черный дым мог попасть в квартиры других жильцов дома, огонь охватил балкон. Очевидцы предположили, что источник пожара мог быть в нескольких местах.
Ранее пожар потушили в квартире на улице Зины Портновой. Из горящей квартиры эвакуировали четырех человек, одного из них госпитализировали.
Видео: vk.com/spb_today / Эльвира Темнова
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