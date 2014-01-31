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Видео: спасатели борются с огнем в квартире на Витебском проспекте

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Возгорание произошло в квартире на втором этаже.

Вечером 14-го марта в жилом доме на Витебском проспекте произошел пожар. Очевидцы засняли происшествие на видео.

Инцидент произошел в доме №19, корпус 2 на втором этаже. Черный дым мог попасть в квартиры других жильцов дома, огонь охватил балкон. Очевидцы предположили, что источник пожара мог быть в нескольких местах. 

Ранее пожар потушили в квартире на улице Зины Портновой. Из горящей квартиры эвакуировали четырех человек, одного из них госпитализировали. 

Видео: vk.com/spb_today / Эльвира Темнова 

Теги: пожар, черный дым
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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