Видео: спасатели борются с огнем в квартире на Витебском проспекте

Возгорание произошло в квартире на втором этаже.

Вечером 14-го марта в жилом доме на Витебском проспекте произошел пожар. Очевидцы засняли происшествие на видео.

Инцидент произошел в доме №19, корпус 2 на втором этаже. Черный дым мог попасть в квартиры других жильцов дома, огонь охватил балкон. Очевидцы предположили, что источник пожара мог быть в нескольких местах.

Ранее пожар потушили в квартире на улице Зины Портновой. Из горящей квартиры эвакуировали четырех человек, одного из них госпитализировали.

Видео: vk.com/spb_today / Эльвира Темнова