Спасатели потушили пожар в коммунальной квартире на улице Зины Портновой

Одного человека госпитализировали. Всего из квартиры эвакуировали четверых.

Днем 14-го марта в коммунальной квартире на улице Зины Портновой, 21/1 произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре поступило около 16 часов. В трехкомнатной квартире обгорела обстановка на площади 5 кв. метров. Пожар ликвидировали за полчаса.

Из здания эвакуировали десять человек. Из четырех человек на госпитализацию согласился только один.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на проспекте Энгельса у парадной обнаружили предмет, похожий на гранату. Специалисты проводят проверку на месте.

Фото: Piter.TV