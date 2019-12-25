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Спасатели потушили пожар в коммунальной квартире на улице Зины Портновой
Сегодня, 18:48
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Спасатели потушили пожар в коммунальной квартире на улице Зины Портновой

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Одного человека госпитализировали. Всего из квартиры эвакуировали четверых.

Днем 14-го марта в коммунальной квартире на улице Зины Портновой, 21/1 произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре поступило около 16 часов. В трехкомнатной квартире обгорела обстановка на площади 5 кв. метров. Пожар ликвидировали за полчаса. 

Из здания эвакуировали десять человек. Из четырех человек на госпитализацию согласился только один. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на проспекте Энгельса у парадной обнаружили предмет, похожий на гранату. Специалисты проводят проверку на месте.

Фото: Piter.TV

Теги: коммунальная квартира, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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