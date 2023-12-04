На улице Руставели полыхал автосервис

В Калининском районе утром 24 октября произошел пожар, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.
Сообщение о возгорании на улице Руставели, 45к2, поступило на пульт спасателей в 10:09. В одноэтажном здании автосервиса, в боксе размером 5х15 метров, полыхала обстановка на площади 10 "квадратов". К 10:38 огонь ликвидировали.
По предварительным данным, в результате случившего никто не пострадал. Пожар тушили 10 человек личного состава МЧС и две единицы техники.
Обстоятельства происшествия уточняются.
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