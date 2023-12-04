  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:23
106
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

На улице Руставели полыхал автосервис

0 0

По предварительным данным, в результате случившего никто не пострадал.

В Калининском районе утром 24 октября произошел пожар, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу. 

Сообщение о возгорании на улице Руставели, 45к2, поступило на пульт спасателей в 10:09. В одноэтажном здании автосервиса, в боксе размером 5х15 метров, полыхала обстановка на площади 10 "квадратов". К 10:38 огонь ликвидировали. 

По предварительным данным, в результате случившего никто не пострадал. Пожар тушили 10 человек личного состава МЧС и две единицы техники. 

Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее на Piter.TV: при пожаре в общежитии на проспекте Ударников пострадала женщина. 

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург 

Теги: пожар в автосервисе, улица руставели
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии