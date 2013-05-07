Спасатели тушат пожар в Химическом переулке по повышенному уровню сложности

По информации Piter.TV, пожар произошел на территории ООО "Стройделать".

В Кировском районе загорелись деревянные поддоны на Химическом переулке. Пожару присвоили ранг 1БИС. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Очевидцы делятся кадрами черного дыма в социальных сетях. Сообщение о возгорании у дома №8 поступило 16 апреля в 13:36. Огонь охватил площадь 300 кв. метров. Высота конструкций составляет 4 метра. По информации Piter.TV, внутри поддонов находятся установка по переработке древесины. Есть угроза того, что огонь перекинется из-за сильного ветра на соседние три здания, в частности, на цех по производству опилок.

На данный момент сведения о пострадавших не поступали. На месте работают 9 единицы техники и 45 спасателей.

Пользователи социальных сетей отметили, что на этой неделе в Петербурге часто сообщают о пожарах. Одним из главных событий недели стало возгорание на "Невской мануфактуре". По последней информации там произошло обрушение, завалы достигли высоты в два этажа.

Фото: ВКонтакте / Илья Козин, Денис Иванов