На "Невской мануфактуре" образовались завалы размером с 2 этажа

Тушение осложнилось обрушением конструкций.

На территории "Невской мануфактуры" на Октябрьской набережной, 50 обрушились конструкции. Высота завалов составила два этажа. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

В связи с обрушением на месте пожара продолжаются работы, они идут уже пятые сутки. Для того, чтобы разобрать завалы и потушить очаги возгорания, нужна тяжелая техника. На данный момент это невозможно, так как есть вероятность дальнейшего обрушения. Спасатели продолжат ликвидировать тление, чтобы обезопасить личный состав пожарно-спасательных подразделений.

Накануне в пресс-службе МЧС сообщили, что что все очаги горения после пожара на "Невской мануфактуре" ликвидировали. Один из акционеров АО подтвердил намерение восстановить здание.

Фото: Piter.TV