Очаги горения на "Невской мануфактуре" потушили спустя четыре дня

Пожарные проводят проливку стен постройки.

В четверг, 15 апреля, экстренные службы сообщили, что все очаги горения после пожара на "Невской мануфактуре" ликвидировали.

На данный момент пожарные занимаются проливкой стен здания на Октябрьской набережной, 50. Тления под завалами уже нет.

Напомним, пожар начался днем в понедельник, 12 апреля. Огонь распространился на шесть этажей, общая площадь возгорания составила 10 тысяч "квадратов". В результате тушения погиб командир отделения 64-й пожарной спасательной части, пострадали трое пожарных, двоих из них пришлось ввести в медикаментозную кому.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека".

Ранее мы писали, что в Петербурге простились с пожарным Ильей Белецким, погибшим на "Невской мануфактуре".

Фото: Piter.TV