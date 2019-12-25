В Петербурге простились с пожарным Ильей Белецким, погибшим на "Невской мануфактуре"

Пожарному был 31 год.

Сегодня, 15 апреля, в Петербурге прощаются с пожарным Ильей Белецким, который погиб при тушении пожара на "Невской мануфактуре".

В 10:00 состоялось прощание с командиром ПСЧ №64 на Зубковской улице. На церемонии присутствовали родственники, близкие и коллеги погибшего спасателя.

В 12:00 начнется отпевание в храме Преподобного Серафима Саровского. На 12:45 назначена гражданская панихида. Илью Белецкого похоронят на Серафимовском кладбище.

Напомним, пожарный погиб при тушении здания на Октябрьской набережной, 50 12 апреля. В течение дня мужчину разыскивали, вечером тело нашли.

Сотрудники МЧС рассказали, каким был командир ПСЧ №64.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу