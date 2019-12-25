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В Петербурге простились с пожарным Ильей Белецким, погибшим на "Невской мануфактуре"
Сегодня, 11:44
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В Петербурге простились с пожарным Ильей Белецким, погибшим на "Невской мануфактуре"

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Пожарному был 31 год.

Сегодня, 15 апреля, в Петербурге прощаются с пожарным Ильей Белецким, который погиб при тушении пожара на "Невской мануфактуре". 

В 10:00 состоялось прощание с командиром ПСЧ №64 на Зубковской улице. На церемонии присутствовали родственники, близкие и коллеги погибшего спасателя.

В 12:00 начнется отпевание в храме Преподобного Серафима Саровского. На 12:45 назначена гражданская панихида. Илью Белецкого похоронят на Серафимовском кладбище. 

Напомним, пожарный погиб при тушении здания на Октябрьской набережной, 50 12 апреля. В течение дня мужчину разыскивали, вечером тело нашли. 

Сотрудники МЧС рассказали, каким был командир ПСЧ №64. 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Теги: илья белецкий, пожарный, похороны
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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