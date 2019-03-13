На улице Дыбенко загорелась квартира

Пожар ликвидировали в 14:22.

В среду, 13 марта, в Невском районе Петербурга загорелась квартира в жилом доме. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по городу на Неве.

Как стало известно, сообщение о пожаре в доме номер 18 по улице Дыбенко заметили около двух часов дня. Выяснялось, что огонь охватил площадь в 15 квадратных метров в одной из комнат двухкомнатной квартиры. Из помещения спасатели эвакуировали пенсионера, двух женщин и двух детей. Пожар ликвидировали в 14:22. Ранее на Piter.TV: В Невском районе сносят незаконные постройки

Видео: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"