В Невском районе сносят незаконные постройки

Нарушителям выписали штрафы на сумму 360 тысяч рублей.

В Невском районе Санкт-Петербурга демонтировали незаконно установленные объекты капитального строительства, сообщает пресс-служба администрации города.

В Смольном рассказали, что в ходе проверки участка на Хрустальной улице площадью 18 тыс. кв. м. были обнаружены постройки, которые эксплуатировали городскую территорию, не имея договор с властью. Просьбу освободить участок псевдоарендаторы проигнорировали, в связи с чем были приняты меры по освобождению незаконно занятого земельного участка.

По факту нарушения к административной ответственности привлекли ООО "Альтера" и индивиудального предпринимателя. Им выписали штрафы в размере 350 тыс. рублей и 10 тыс. рублей соответственно.

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Фото: администрация Санкт-Петербурга