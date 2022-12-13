Госстройнадзор Петербурга подтвердил незаконность сноса НИЦ РВиА на Хрустальной улице

Как рассказали чиновники, уведомление о планах снести бывший институт строительная компания "КВС" прислала в ведомство только 11 января. К этому моменту разрушение здания уже неделю как было прервано сотрудниками Следственного комитета, а техника - опечатана. К вечеру 4 января дом успел серьезно пострадать.

Представители регионального управления Госстройнадзора подтвердили, что частичный снос петербургского здания Научно-исследовательского центра ракетных войск и артиллерии на Хрустальной улице 4 января проводился без должного предупреждения чиновников. Об этом пишет телеграм-канал "Живой город" со ссылкой на ответ Госстройнадзора, скан документа опубликован также в канале.

Как рассказали чиновники, уведомление о планах снести бывший институт строительная компания "КВС" прислала в ведомство только 11 января. К этому моменту разрушение здания уже неделю как было прервано сотрудниками Следственного комитета, а техника - опечатана. К вечеру 4 января дом успел серьезно пострадать.

Ранее чиновники из Госстройнадзора отвечали на вопросы относительно сноса НИЦ в социальных сетях. Так, своевременного предупреждения о готовящихся работах служба не получала, тогда как застройщик еще до 9 января публично утверждал обратное.

"Сталинское" здание нынешней зимой проходит экспертизу КГИОП: его могут признать региональным памятником. На период выявления признаков памятника демонтаж такого здания не допускается законодательством.

Напомним, что в городе снесут почти 200 исторических зданий для строительства ШМСД, Большого Смоленского моста и реновации квартала "Нарвская застава". Для реновации квартала Смольный планирует снести 163 здания. Для строительства Большого Смоленского моста потребуется снести восемь исторических зданий на проспекте Обуховской обороны.

По словам Вишневского, вводятся исключения из общих норм, которые не имеют прецедентов в стране и в мире: вообще сносить здания на этих территориях нельзя, но под конкретные проекты снести конкретные дома — можно. В результате решение так и не вынесли, когда законопроект о правках в закон внесут на рассмотрение, пока неизвестно.

Ранее в Петербурге снесут школу Ольги Берггольц ради Большого Смоленского моста. По словам Михайлова, что вопрос демонтажа здания изучался специалистами и обсуждался на Градостроительном совете. Эксперты пришил к выводу, что не будут сохранять школу, потому что проект переправы этого не предусматривает. Он добавил, что поэтесса действительно училась в 117-й трудовой школе, которая стала лицеем № 329.

Фото: citywalls