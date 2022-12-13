В Петербурге снесут 200 исторических зданий для строительство трех объектов

Для реновации квартала Смольный планирует снести 163 здания.

В ЗакСе Петербурга обсудили проект поправок в закон о границах охранных зон объектов культурного наследия. Так, в городе снесут почти 200 исторических зданий для строительства ШМСД, Большого Смоленского моста и реновации квартала "Нарвская застава". Об этом рассказал в своем телеграм-канале депутат ЗакСа Борис Вишневский.

Для реновации квартала Смольный планирует снести 163 здания. Для строительства Большого Смоленского моста потребуется снести восемь исторических зданий на проспекте Обуховской обороны.

По словам Вишневского, вводятся исключения из общих норм, которые не имеют прецедентов в стране и в мире: вообще сносить здания на этих территориях нельзя, но под конкретные проекты снести конкретные дома — можно.

В результате решение так и не вынесли, когда законопроект о правках в закон внесут на рассмотрение, пока неизвестно.

Ранее экс-депутат Салаев продаёт два ТЦ в Ленобласти за 4 млрд рублей. При этом оба комплекса находятся в залоге у Сбербанка.

Фото: Piter.tv

