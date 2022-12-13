Экс-депутат Салаев продаёт два ТЦ в Ленобласти за 4 млрд рублей

При этом оба комплекса находятся в залоге у Сбербанка.

Экс-депутат ЗакСа Петербурга Александр Салаев продает два торговых центра. Их общая площадь составляет 50 тыс. квадратных метров. За оба здания он хочет получить 4 млрд рублей. Об этом 18 января пишет "Деловой Петербург".

Компания "Универсам „Диана"" продаёт одноимённый торговый центр на Караваевской улице рядом со станцией метро "Рыбацкое" на "Авито". Площадь ТЦ составляет 14,3 тыс. кв. метров, запрашиваемая стоимость — 1,8 млрд рублей. Владеют ООО "Универсам „Диана"" три физлица — экс-депутат Салаев, его жена Елена Штабинская и дочь Диана Салаева.

Еще один торговый центр находится в Гатчне. Владеет комплексом ООО "ЛЕОН+", принадлежащее Елене Штабинской. Площадь ТЦ — 35,4 тыс. кв. метра, запрашиваемая стоимость — 2,16 млрд рублей. При этом оба комплекса находятся в залоге у Сбербанка.

Ранее пожилая петербурженка продала квартиру, оформила два кредита и перевела мошенникам почти 5 млн рублей. Звонки женщине начали поступать 15 ноября 2022 года.

Фото: Piter.tv

