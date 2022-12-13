Пожилая петербурженка продала квартиру, оформила два кредита и перевела мошенникам почти 5 млн рублей

Звонки женщине начали поступать 15 ноября 2022 года.

В Петербурге 71-летняя пенсионерка взяла два кредита, продала квартиру и лишилась денег из-за мошенников.

Как стало известно Piter.tv, первый раз пожилой женщине позвонили 15 ноября 2022 года. Звонила неизвестная, которая представилась сотрудником полиции, и сообщила, что неизвестные пытаются оформить кредит от её имени и поэтому необходимо самой оформить кредит и перевести деньги на безопасный счёт. Пенсионерка через банкомат перевела 28 тысяч рублей. Уже 16 ноября 2022 года позвонила ещё одна неизвестная, которая представилась сотрудником Центробанка, и сообщила, что необходимо оформить ещё кредит. Пенсионерка взяла кредит и перевела мошенникам ещё 1 930 000 рублей. Неизвестная позвонила снова 30 ноября и заявила, что квартиру пенсионерки мошенники выставили на торги и поэтому необходимо самой срочно продать квартиру. Женщина оформила договор купли-продажи квартиры у нотариуса, а полученные за квартиру 3 млн рублей перевела на указанные неизвестной счета. Ущерб составил 4 958 000 рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее ещё одна пожилая петербурженка перевела в "Центробанк" более 5 млн рублей.

Фото: Piter.tv