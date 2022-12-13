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Пожилая петербурженка перевела в "Центробанк" более 5 млн рублей
Сегодня, 9:55
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Пожилая петербурженка перевела в "Центробанк" более 5 млн рублей

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Женщина несколькими трансакциями перевела на неизвестные счета 5 120 000 рублей.

В Петербурге 72-летняя пенсионерка перевела мошенникам более пяти миллионов рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам пострадавшей, 10 января днём ей позвонил неизвестный мужчина. Он представился сотрудником Центрального банка РФ и сообщил, что неизвестные пытались завладеть денежными средствами пенсионерки. Женщина несколькими трансакциями перевела на неизвестные счета 5 120 000 рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петербурге 82-летняя пенсионерка перевела 1,7 млн мошенникам в надежде получить компенсацию за БАД.

Фото: Piter.tv

Теги: мошенничество, пенсионерка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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