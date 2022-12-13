Пожилая петербурженка перевела в "Центробанк" более 5 млн рублей

Женщина несколькими трансакциями перевела на неизвестные счета 5 120 000 рублей.

В Петербурге 72-летняя пенсионерка перевела мошенникам более пяти миллионов рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам пострадавшей, 10 января днём ей позвонил неизвестный мужчина. Он представился сотрудником Центрального банка РФ и сообщил, что неизвестные пытались завладеть денежными средствами пенсионерки. Женщина несколькими трансакциями перевела на неизвестные счета 5 120 000 рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петербурге 82-летняя пенсионерка перевела 1,7 млн мошенникам в надежде получить компенсацию за БАД.

Фото: Piter.tv