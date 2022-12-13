В Петербурге 82-летняя пенсионерка перевела 1,7 млн мошенникам в надежде получить компенсацию за БАД

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

В Петербурге 82-летняя пенсионерка перевела мошенникам 1,7 млн в надежде получить компенсацию за БАДы. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам пострадавшей, 22 декабря 2022 года утром ей позвонил неизвестный. Он сообщил, что ей положена выплата компенсации за ранее приобретённые БАДы. После этого пенсионерка перевела на указанные неизвестным счета 1 741 000 рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее "соцработник" пообещала петербугскому пенсионеру компенсацию за комиссию в 800 тысяч рублей.

Фото: pxhere.com