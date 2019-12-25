В Петербурге "соцработник" пообещала пенсионеру компенсацию за комиссию в 800 тысяч рублей

28 ноября к пенсионеру пришла неизвестная, которой он передал 800 тысяч рублей.

В Петербурге 90-летний пенсионер лишился 800 тысяч рублей из-за мошенницы, представившейся социальным работником. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам пострадавшего, 24 ноября ему позвонила неизвестная женщина, которая представилась социальным работником. Она сообщила, что мужчине полагается компенсационная выплата, а для её получения необходимо выплатить комиссию в размере 800 000 рублей. Уже 28 ноября к пенсионеру пришла неизвестная, которой он передал 800 тысяч рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее петербуржец перевел мошенникам со счета матери 7,5 млн рублей.

Фото: Piter.tv