Петербуржец перевел мошенникам со счета матери 7,5 млн рублей

По словам пенсионерки, она по доверенности передала свои банковские счета сыну.

В Петербурге сын 87-летней пенсионерки с её счетов перевёл мошенникам 7,5 млн рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам пенсионерки, она по доверенности передала свои банковские счета сыну. Ему в период с 21 октября по 5 ноября звонил неизвестный и говорил, что со счетами происходят мошеннические действия. В итоге мужчина перевел деньги на неизвестные счета.

Сумма материального ущерба составила 7 526 868 рублей. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Ранее петербургский пенсионер взял 13 млн в кредит и 11 млн перевел мошенникам.

Фото: Piter.tv