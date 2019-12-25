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Петербуржец перевел мошенникам со счета матери 7,5 млн рублей
Сегодня, 9:07
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржец перевел мошенникам со счета матери 7,5 млн рублей

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По словам пенсионерки, она по доверенности передала свои банковские счета сыну.

В Петербурге сын 87-летней пенсионерки с её счетов перевёл мошенникам 7,5 млн рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам пенсионерки, она по доверенности передала свои банковские счета сыну. Ему в период  с 21 октября по 5 ноября звонил неизвестный и говорил, что со счетами происходят мошеннические действия. В итоге мужчина перевел деньги на неизвестные счета.

Сумма материального ущерба составила 7 526 868 рублей. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Ранее петербургский пенсионер взял 13 млн в кредит и 11 млн перевел мошенникам.

Фото: Piter.tv

Теги: деньги, мошенники
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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