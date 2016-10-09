Петербургский пенсионер взял 13 млн в кредит и 11 млн перевел мошенникам

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

В Петербурге пенсионер взял в кредит 13 миллионов рублей и перевёл 11 млн рублей мошенникам. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам 68-летнего мужчины, в период с 26 октября по 9 ноября ему позвонил неизвестный и представился сотрудников службы безопасности Центробанка. Он сообщил пенсионеру, что с его банковской картой проводятся мошеннические действия. Пенсионер оформил кредит на 13 млн рублей и перевел 11 млн рублей на неизвестные счета.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее петербургская пенсионерка продала свою квартиру в Череповце и перевела 2,6 млн мошенникам.

Фото: Piter.tv