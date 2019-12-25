Петербургская пенсионерка продала свою квартиру в Череповце и перевела 2,6 млн мошенникам

Возбуждено уголовно дело по факту мошенничества.

Пенсионерку из Петербурга мошенники убедили продать её квартиру в Череповце и перевести деньги на неизвестные счета. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам 84-летней женщины, в период с октября по 8 ноября ей на мобильный телефон поступали звонки от неизвестного, представившегося сотрудником полиции. Он сообщил пенсионерке, что принадлежащей ей квартирой в Череповце пытаются завладеть "чёрные риелторы". Неизвестный уговорил пенсионерку продать квартиру за 2,8 млн рублей, после чего женщина 2 670 000 перевела на неизвестные счета.

Возбуждено уголовно дело по факту мошенничества.

Ранее петербуржцам напомнили, как не попасться на уловки телефонных мошенников.

Фото: Piter.tv