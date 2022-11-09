Петербуржцам напомнили, как не попасться на уловки телефонных мошенников

По словам специалиста, за 9 месяцев, ориентировочная сумма ущерба от телефонных мошенников превысила миллиард рублей. И это только по Петербургу и Ленобласти.

Больше 10 тысяч преступлений с использованием информационных технологий зафиксировано в Петербурге и Ленобласти за первые 9 месяцев 2022 года. О том, как не попасть на уловки злоумышленников, "Петербургскому дневнику" рассказал руководитель третьего следственного отдела второго управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следкома РФ по Санкт-Петербургу Антон Бесхмельницын.

По словам специалиста, за 9 месяцев, ориентировочная сумма ущерба от телефонных мошенников превысила миллиард рублей. И это только по Петербургу и Ленобласти.

Петербуржцам Антон Бесхмельницын в очередной раз напоминает, что ни один из банков, а уж тем более Центробанк никогда не попросит снимать деньги и куда-то их переводить. Также специалист напомнил, что сотрудники правоохранительных органов не решают вопросы по телефону. Если вам звонят реальные сотрудники, то они попросят подъехать для личной встречи, не вдаваясь в подробности. Также представитель Следкома посоветовал не вступать в подобные разговоры, а сразу вешать трубку.

Ранее в Петербурге пенсионерка из-за мошенником лишилась квартиры и 6 млн рублей.

pxhere.com