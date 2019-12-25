В Петербурге пенсионерка из-за мошенником лишилась квартиры и 6 млн рублей

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

В Петербурге пенсионерка перевела "сотрудникам банка" миллион рублей из своих сбережений, а потом продала квартиру и вырученные деньги также перевела на неизвестные счета. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам 68-летней пострадавшей, 4 октября ей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности Центробанка. Он сообщил ей о мошеннических действиях с ее счетами и убедил в необходимости перевести деньги на "безопасный счет". Пенсионерка сняла со своего счета миллион рублей и перевела их многочисленными трансакциями на неизвестные счета.

Уже 7 октября женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником ФСБ России. Он убедил пенсионерку продать принадлежащую ей квартиру в доме по Богатырскому проспекту за 5 миллионов рублей. Полученные от продажи деньги женщина также перевела на неизвестные счета.

Общий материальный ущерб 6 000 000 рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее пенсионерка из Мурино перевела мошенникам 13 миллионов рублей.

Фото: Piter.tv