Пенсионерка из Мурино перевела мошенникам 13 миллионов рублей

В Мурино 65-летняя пенсионерка перевела мошенникам 13 миллионов рублей. Об этом стало известно Piter.tv.
По словам пострадавшей, в конце августа ей с различных телефонов звонили неизвестные, которые представлялись следователями из Москвы, Якутии, сотрудниками банка. Они сообщили ей, что происходят мошеннические действия с её банковскими счетами, для обеспечения сохранности денежных средств их необходимо снять и перевести на безопасные счета. Женщина обналичила денежные средства и перевела их на указанные неизвестными счета, а также брала кредиты в трех известных банках.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
Ранее еще одна пожилая петербурженка перевела мошенникам 3,3 млн рублей.
Фото: Piter.tv
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