Пенсионерка из Мурино перевела мошенникам 13 миллионов рублей

Женщина не только перевела свои собственные деньги, но и взяла несколько кредитов.

В Мурино 65-летняя пенсионерка перевела мошенникам 13 миллионов рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам пострадавшей, в конце августа ей с различных телефонов звонили неизвестные, которые представлялись следователями из Москвы, Якутии, сотрудниками банка. Они сообщили ей, что происходят мошеннические действия с её банковскими счетами, для обеспечения сохранности денежных средств их необходимо снять и перевести на безопасные счета. Женщина обналичила денежные средства и перевела их на указанные неизвестными счета, а также брала кредиты в трех известных банках.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее еще одна пожилая петербурженка перевела мошенникам 3,3 млн рублей.

Фото: Piter.tv