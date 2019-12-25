Пожилая петербурженка перевела мошенникам 3,3 млн рублей

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

В Петербурге 77-летняя пенсионерка несколько трансакциями перевела мошенникам более трех миллионов рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

Она рассказала, что 29 сентября ей позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником "Центрабанка". Он сообщил, что с её счетом совершены противоправные действия, и для сохранения денежных средств их необходимо перевести на безопасные счета.

Пенсионерка 2 и 3 октября сняла со своего счета и перевела на неизвестные счета 2,8 миллиона рублей. Со второго счета 5 октября она перевела ещё 500 тысяч рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее 90-летняя петербурженка передала "прокурору" 900 тысяч рублей для урегулирования вопроса.

Фото: Piter.tv