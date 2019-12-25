90-летняя петербурженка передала "прокурору" 900 тысяч рублей для урегулирования вопроса

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

В Петербурге 90-летняя пенсионерка перевела "прокурору" 900 тысяч рублей для урегулирования проблемы. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам пострадавшей, ей 4 октября на домашний телефон позвонил мужчина и представился прокурором. Он сообщил пожилой женщине, что её дочь попала в ДТП и для урегулирования вопроса необходимы денежные средства.

Позднее в квартиру пенсионерки пришел неизвестный мужчина, которому она на лестничной площадке передала 900 000 рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее лжебанкир обманул пенсионерку из Соснового Бора на 300 тыс. рублей.

Фото: Piter.tv