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Лже-банкир обманул пенсионерку из Соснового Бора на 300 тыс. рублей
Сегодня, 11:04
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Лже-банкир обманул пенсионерку из Соснового Бора на 300 тыс. рублей

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Возбуждено уголовное дело.

Новый случай мошенничества в отношении пожилых произошёл в Сосновом Бору. В понедельник, 3 октября, в полицию обратилась 67-летняя пенсионерка, которая лишилась 300 тыс. рублей после разговора со лже-банкиром. Об этом стало известно Piter.TV

Аферист воспользовался уже известной схемой, соврав женщине об обнаружении подозрительных операций с её  счётом. Он продиктовал жертве "безопасные" реквизиты, на которые нужно перевести все средства ради якобы их сохранения. 

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что скутерист погиб в ДТП в Ленобласти.

Фото: Pxhere

Теги: ленинградская область, мошенничество, сосновый бор
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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