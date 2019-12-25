Лже-банкир обманул пенсионерку из Соснового Бора на 300 тыс. рублей

Возбуждено уголовное дело.

Новый случай мошенничества в отношении пожилых произошёл в Сосновом Бору. В понедельник, 3 октября, в полицию обратилась 67-летняя пенсионерка, которая лишилась 300 тыс. рублей после разговора со лже-банкиром. Об этом стало известно Piter.TV

Аферист воспользовался уже известной схемой, соврав женщине об обнаружении подозрительных операций с её счётом. Он продиктовал жертве "безопасные" реквизиты, на которые нужно перевести все средства ради якобы их сохранения.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что скутерист погиб в ДТП в Ленобласти.

Фото: Pxhere