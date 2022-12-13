Петербургский "Миллер-центр" ждет реновация и смена собственника

Из проекта вышел девелопер Феликс Зборовский.

В Петербурге ТРЦ "Миллер-центр" сменит собственников после реновации. ТРЦ находится у станции метро "Комендантский проспект". Об этом 13 января пишет "Деловой Петербург".

Из проекта вышел девелопер Феликс Зборовский. По его словам, в обмен на свою долю в компании – 28% он получит в собственность корпус А торгового центра, который позже продаст. Сейчас согласовывается проект реновации. Свои активы "Миллер-центра" Зборовский оценивает в 1,1 млрд рублей. Отметим, что официально о смене собственников комплекса не сообщалось.

ТРЦ был построен в 2003 году. В 2021 году выручка компании от сдачи площадей составила 165 млн рублей, а прибыль — 3,5 млн.

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Фото: Google.maps / Мария Курбатова