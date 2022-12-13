Петербург получил в собственность дачу Чернова на Октябрьской набережной

За сохранение объекта долгие годы выступали жители Невского района.

Северная столица получит в городскую собственность усадьбу генерала Чернова "Сосновка" по адресу: Октябрьская набережная, 72. Соответствующее поручение озвучил депутат Госдумы Михаил Романов.

За сохранение усадьбы и парка вокруг неё долгие годы выступали жители Невского района. Теперь их требования были услышаны – сам объект и прилегающая территории переданы из федеральной собственности в городскую. Инициатива Романова была поддержана губернатором Петербурга.

Распоряжение о передаче здания в горсобственность уже подписал премьер России Михаил Мишустин. Общая площадь усадьбы составляет 2 тыс. кв.м., она будет состоять на балансе садово-паркового предприятия "Невское".

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Фото: пресс-служба "Единой России" в Петербурге