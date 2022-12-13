Фон имущества Петербурга выставил на торги дворец Бельведер в Петергофе

Памятник федерального значения, построенный в середине XIX века, сдадут в аренду на 10 лет почти за 2 млн рублей.

Фонд имущества Санкт-Петербурга проведёт аукцион по праву на аренду дворца Бельведер в Луговом парке. Торги намечены на 1 марта. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Объект планируют передать арендатору на 10 лет. Начальная цена лота составила 1 822 500 рублей. Поскольку дворец получил серёзный урон во время Великой Отечественной войны, ему необходима дополнительная реставрация (последний раз она проводилась в 1950-ых). По этим причинам общая плата по договору за 10 лет будет составлять около 20 млн рублей.

Добавим, что дворец Бельведер признан памятником федерального значения. Его построили в середине XIX века по проекту архитектора Штакеншнейдера согласно указу императора Николая I.

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Фото: Фонд имущества Санкт-Петербурга