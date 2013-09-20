В Красном селе восстановят дома Фабричного посёлка

Здания признали объектами культурного наследия регионального значения.

В Красном селе отремонтируют дома Фабричного поселка по программе "Рубль за метр". Об этом в пятницу, 30 декабря, рассказали в комитете имущественных отношений Петербурга.

Здания признали объектами культурного наследия регионального значения. Торги на право аренды трёх домов № 2, 5 и 7 назначены на 1 февраля 2023 года. Также пройдут аукционы в отношении главных домов усадеб А.В. Львовой и архитектора Е.Гана, а также здания службы бывшего военного госпиталя в переулке Щуппа в Красном Селе.

Отметим, что программа "Рубль за метр" предполагает сдачу объекта культурного наследия в аренду на 49 лет. Инвестор должен в течение семи лет привести здание в порядок, после этого арендная плата для него снижается до 1 рубля за квадратный метр.

Фото: wikimapia.org