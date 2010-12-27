Бывший топ-менеджер банка "Советский" Кирилл Ласкин отправлен под домашний арест

Суд сменил мужчине меру пресечения.

Санкт-Петербургский городской суд изменил меру пресечения в отношении экс-сотрудника банка "Советский" Кирилла Ласкина. Бывший топ-менеджер направлен под домашний арест вместо заключения в СИЗО. Таким образом инстанция удовлетворила апелляционную жалобу, направленную юристами фигуранта расследования. Ранее Куйбышевский районный суд отказал петербуржцу в смене тюремной камеры на квартиру.

Напомним, что Ласкина подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, мужчина похитил более двух миллиардов рублей, переуступив права на кредитные обязательства фирме "Коллектор 19". На данный момент петербуржец находится в изоляции до четвертого апреля 2019 года.

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Фото: Piter.tv