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Бывший топ-менеджер банка "Советский" Кирилл Ласкин отправлен под домашний арест
Сегодня, 13:48
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lesjasap

Бывший топ-менеджер банка "Советский" Кирилл Ласкин отправлен под домашний арест

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Суд сменил мужчине меру пресечения.

Санкт-Петербургский городской суд изменил меру пресечения в отношении экс-сотрудника банка "Советский" Кирилла Ласкина. Бывший топ-менеджер направлен под домашний арест вместо заключения в СИЗО. Таким образом инстанция удовлетворила апелляционную жалобу, направленную юристами фигуранта расследования. Ранее Куйбышевский районный суд отказал петербуржцу в смене тюремной камеры на квартиру.

Напомним, что  Ласкина подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, мужчина похитил более двух миллиардов рублей, переуступив права на кредитные обязательства фирме "Коллектор 19". На данный момент петербуржец находится в изоляции до четвертого апреля 2019 года.

Ранее Piter.tv писал о том, что ученица красносельской школы заболела корью.

Фото: Piter.tv

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Теги: апелляция, банк советский, кирилл ласкин, коллектор 19, мошенничество, топ-менеджер банка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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