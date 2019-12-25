Пушилин: один из приговоренных к казни наемников в ДНР подал кассацию с опозданием

Глава ДНР рассказал, что суд рассмотрит в ближайшее время апелляции.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о том, что один из приговоренных к смертной казни иностранных наемников в ДНР подал кассацию с опозданием. Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире проекта "Соловьев live". Однако в ближайшее время судебная инстанция начнет рассматривать апелляции на приговоры в отношении трех остальных осужденных.

Чтобы выдержать вообще все, как работает сейчас наш суд, они сейчас рассматривают, была ли это уважительная причина. И после этого будет принято решение в конституционном порядке, будет ли рассматриваться и его дело или нет. Денис Пушилин, глава ДНР

Напомним, что судебная инстанция ДНР 9 июня приговорила к смертной казни граждан Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Брагима Саадуна по обвинению в участии в боевых действиях на стороне Киева. Уголовное дело иностранных наемников передано в Минюст.

Пушилин заявил о готовности ДНР к проведению референдума по вхождению в РФ.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live