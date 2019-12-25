Пушилин заявил о готовности ДНР к проведению референдума по вхождению в РФ

Глава ДНР назвал условие для проведения народного голосования.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о готовности региона к проведению референдума по вхождению в состав России. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках интервью для Владимира Соловьева. Гость эфира отметил, что властям остается только дождаться выхода союзных сил за административные границы республики Донбасса. Таким образом спикер ответил на вопрос о предположительных сроках проведения данного народного голосования.

К референдуму организационно мы готовы, так как за последние годы научились работать в критических и непростых условиях. С этим все в порядке. Главное теперь, чего мы ждем, - это выхода союзных сил за границы. Денис Пушилин, глава ДНР

Напомним, что председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман рассказывал о том, что референдум о вхождении в состав России может пройти в республике в середине сентября. Он рассчитывает, что день следует выбрать по аналогии с ЛНР, чтобы обе республики голосовали одновременно.

Пушилин: обстрел здания администрации главы ДНР был согласован с США и их союзниками.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live