Пушилин заявил о готовности ДНР к проведению референдума по вхождению в РФ

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о готовности региона к проведению референдума по вхождению в состав России. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках интервью для Владимира Соловьева. Гость эфира отметил, что властям остается только дождаться выхода союзных сил за административные границы республики Донбасса. Таким образом спикер ответил на вопрос о предположительных сроках проведения данного народного голосования.
К референдуму организационно мы готовы, так как за последние годы научились работать в критических и непростых условиях. С этим все в порядке. Главное теперь, чего мы ждем, - это выхода союзных сил за границы.
Денис Пушилин, глава ДНР
Напомним, что председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман рассказывал о том, что референдум о вхождении в состав России может пройти в республике в середине сентября. Он рассчитывает, что день следует выбрать по аналогии с ЛНР, чтобы обе республики голосовали одновременно.
Пушилин: обстрел здания администрации главы ДНР был согласован с США и их союзниками.
Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live
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