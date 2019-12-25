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Пушилин: обстрел здания администрации главы ДНР был согласован с США и их союзниками
Сегодня, 10:15
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Пушилин: обстрел здания администрации главы ДНР был согласован с США и их союзниками

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В ДНР считают, что Европа помогает Киеву организовывать теракты.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о том, что обстрел здания администрации главы ДНР был согласован Украиной с американскими коллегами и их международными союзниками. Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире проекта "Соловьев Live" в рамках интервью с журналистом Владимиром Соловьевым. Эксперт уточнил, что преступление выполнялось при помощи ракет, выпущенных из реактивных систем залпового огня (РСЗО)HIMARS. Денис Пушилин уверен в том, что страны коллективного Запада и европейского содружества помогают киевскому режиму в подготовке терактов.

Сейчас такого рода обстрелы с такими координатами не производятся только украинской стороной. Украина проболталась, что они эти цели согласовывают непосредственно с американцами. <...> Здесь можно говорить и про французов, и про немцев.

Денис Пушилин, глава ДНР

Пушилин: места для трибунала над украинскими военными преступниками уже подготовили.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live

Теги: всу, денис пушилин, днр, европа, обстрел, соловьёв live
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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