Глава ДНР рассказал о готовности властей ДНР к исполнению наказания в отношении приговоренных.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о том, что места для трибунала над украинскими военными преступниками уже подготовили. Об этом чиновник рассказал в эфире проекта "Соловьев Live".

Что касается мест, они уже подготовлены. Мест подготовлено несколько. Денис Пушилин, глава ДНР

Эксперт добавил, что кроме членов местного националистического батальона "Азов" (запрещенная на территории России террористическая и экстремистская организация), под трибунал в ДНР также попадают и другие военные преступники, которые отметились жестокими деяниями. Они определяются по мере работы со свителеями произошедшего на Донбассе, пострадавшими гражданами из освобожденных из-под контроля Киева территорий. Денис Пушилин добавил, что часто оказывается так, что в рядах регулярной армии Украины преступления бывают более циничными и ужасными, хотя сейчас на слуху только "Азов".

Пушилин заявил, что слова Зеленского о переговорах не повлияют на трибунал.

Фото и видео: Вконтакте /Соловьев Live