ВДВ успешно поразили цель ВСУ вблизи Веселого.

Минометные расчеты Тульских десантников из состава "Южной" группировки Вооруженных сил России в ночное время суток подавили огневые позиции Вооруженных сил Украины, размещенные в опорном пункте. Силы противника находились в северном направлении от Веселого, находящегося на территории Донецкой народной республики в зоне проведения специальной военной операции. Военнослужащие успешно ликвидировали пехоту армии киевского режима.

Работы хватает. Противник сидит - мы пытаемся выкурить. Как можем помогаем нашим штурмовикам, нашим бронегруппам, чтобы они как можно спокойнее и легче прошли укрепрайоны, занимали опорники. Все довольно слаженно происходит. командир минометного расчета с позывным "Скиф"

На видеозаписи, предоставленной министерством по обороны страны, российские десантники беглым огнем с корректировкой нанесли удар из 120-миллиметрового миномета. Для достижения внезапности работа проводится в темное время дня.

МО РФ заявило, что отряд "Шторм" провел учения по ведению штурма и прорыву линии обороны.

Фото и видео: Минобороны России