  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:43
67
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

МО РФ: отряд "Шторм" провел учения по ведению штурма и прорыву линии обороны

0 0

Военнослужащие учатся брать высоты в сражениях.

Бойцы из российского отряда "Шторм" при "Восточной" группировки сил провели учения с отработкой штурмовых действий, направленных на прорыв линии обороны и захват высот в зоне проведения специальной военной операции. Известно, что в мероприятиях приняли участие мотострелковые подразделения на территориях  тыловых районов и полигонах Донецкой народной республики.

Основные задачи штурмовиков - прорыв обороны противника в конкретном районе, захват главенствующих высот, населенных пунктов, с последующим удержанием и передачей их группе второго наступательного эшелона.

пресс-служба Минобороны РФ

Специалисты уточнили, что упражнения повторяются бойцами десятки раз ежедневно. После каждого захвата проводится разбор ошибок и постановка новых задач военнослужащим. Дополнительное внимание уделяется совершенствованию навыков в работе со стрелковым вооружением. Отряд тренируется на крупнокалиберном оружии, пулеметах АК-47 и современных АК-12.

Группировка "Запад" сообщила, что ВСУ потеряли до 210 военных на купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, днр, минобороны, сво, шторм
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии