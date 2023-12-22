МО РФ: отряд "Шторм" провел учения по ведению штурма и прорыву линии обороны

Военнослужащие учатся брать высоты в сражениях.

Бойцы из российского отряда "Шторм" при "Восточной" группировки сил провели учения с отработкой штурмовых действий, направленных на прорыв линии обороны и захват высот в зоне проведения специальной военной операции. Известно, что в мероприятиях приняли участие мотострелковые подразделения на территориях тыловых районов и полигонах Донецкой народной республики.

Основные задачи штурмовиков - прорыв обороны противника в конкретном районе, захват главенствующих высот, населенных пунктов, с последующим удержанием и передачей их группе второго наступательного эшелона. пресс-служба Минобороны РФ

Специалисты уточнили, что упражнения повторяются бойцами десятки раз ежедневно. После каждого захвата проводится разбор ошибок и постановка новых задач военнослужащим. Дополнительное внимание уделяется совершенствованию навыков в работе со стрелковым вооружением. Отряд тренируется на крупнокалиберном оружии, пулеметах АК-47 и современных АК-12.

Группировка "Запад" сообщила, что ВСУ потеряли до 210 военных на купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России