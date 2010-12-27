Ученица красносельской школы заболела корью

По данным медиков, очаг находится в семье, а не в учебном заведении.

В Красносельском районе Петербурга зафиксирован случай заболевания школьником корью. Инцидент произошел в общеобразовательном учреждении под номером 276. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по региону.

Отметим, что несмотря на очаг распространения болезни, школу было решено не закрывать на карантин, так как причиной кори стала семья, а не школа. На данный момент симптомы выявлены только у родственников девочки.

Напомним, что на территории СПбГУ очевидцы заметили тело, распластавшееся на крыше заведения.

Фото: Piter.tv