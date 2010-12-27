На территории СПбГУ очевидцы заметили тело, распластавшееся на крыше заведения

Свидетели событий рассказали, что молодой человек не удержался на высоте.

Петербуржцы в социальных сетях заявляют о гибели юноши на территории СПбГУ. По данным очевидцев, молодой человек не удержался на высоте. Тело погибшего успели сфотографировать свидетели событий. На снимках запечатлено, что житель города лежит на спине на снежном покрове. На данный момент к месту трагедии вызваны экстренные службы.

Учащиеся добавляют, что студент летел вниз с 13 этажа. В комментариях к новости местные жители предположили, что судя по следам на земле, данный инцидент может быть шуткой. Однако, остальные пользователи "Вконтакте" пристыдили мужчину, заявив, что так заявлять, увидев труп ребенка - недопустимо.

Напомним, что в Петербурге накрыли офисы черных коллекторов, которые могут представлять крупную сеть по всей стране.

Фото: Вконтакте/Признавашки ДТП и ЧП по СПб