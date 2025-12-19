Студент СПбГУ ГА погиб в авиакатастрофе за пять дней до 21-летия

В Петербурге раскрыли детали гибели студентов после авиакатастрофы.

Один из студентов Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации, погибших в результате крушения учебного самолета в Оренбургской области, не дожил пять дней до своего 21-го дня рождения. Об этом сообщает издание "Фонтанка" со ссылкой на учащихся вуза.

По имеющейся информации, погибшими являются студенты четвертого курса факультета летной эксплуатации, обучавшиеся по специальности "Организация летной работы". Они проходили вторую летную практику в Орске.

В день происшествия у студентов был запланирован утренний учебный полет с тем же пилотом-инструктором, который находился на борту воздушного судна во время катастрофы. После трагедии студенты перестали выходить на связь. Один из погибших, по предварительным данным, был 21-летним уроженцем Воскресенска Московской области. Второй студент родился в Екатеринбурге и должен был отметить 21-летие через пять дней. Он окончил лицей в родном городе и во время обучения на первом курсе занимался подготовкой школьников к единому государственному экзамену по математике и физике.

В анкетах и социальных сетях оба студента указывали Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации в качестве места обучения и публиковали фотографии, связанные с авиацией.

Ранее в США назвали причину авиакатастрофы с российскими фигуристам.

Фото: МЧС России