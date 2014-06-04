  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
При пожаре в выборгском гараже погиб человек
Вчера, 23:44
170
shikhelen Добавить в Яндекс.Новости

При пожаре в выборгском гараже погиб человек

0 0

Вечером 12 февраля огонь полностью уничтожил постройку на Матвеевской улице.

В Выборге произошёл смертельный пожар в частном гараже. Сигнал о возгорании на Матвеевской улице поступил спасателям вечером 12 февраля. К моменту прибытия расчётов огонь охватил всю постройку.

Гараж размером четыре на пять метров имел каркасно-щитовую конструкцию и металлическую обшивку. Пламя распространилось на двадцать квадратных метров. Спасатели оперативно ликвидировали горение, однако без жертв не обошлось.

В пресс-службе регионального главка МЧС подтвердили факт гибели человека. На месте инцидента обнаружено тело. Личность погибшего и причина возгорания пока не установлены. Сотрудники ведомства выясняют все обстоятельства трагедии.

Экстренное ведомство вновь обратилось к гражданам с призывом строго соблюдать противопожарные нормы. В частности, речь идёт о контроле за состоянием электропроводки в гаражах и подсобных помещениях, а также о недопустимости оставлять включённые электроприборы без наблюдения.

Ранее на Piter.TV: двое рецидивистов подожгли квартиру на набережной Обводного канала, чтобы знакомый открыл им дверь. 

Фото: пресс-служба МЧС России по Ленобласти

Теги: гибель, пожар, смерть
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии