При пожаре в выборгском гараже погиб человек

Вечером 12 февраля огонь полностью уничтожил постройку на Матвеевской улице.

В Выборге произошёл смертельный пожар в частном гараже. Сигнал о возгорании на Матвеевской улице поступил спасателям вечером 12 февраля. К моменту прибытия расчётов огонь охватил всю постройку.

Гараж размером четыре на пять метров имел каркасно-щитовую конструкцию и металлическую обшивку. Пламя распространилось на двадцать квадратных метров. Спасатели оперативно ликвидировали горение, однако без жертв не обошлось.

В пресс-службе регионального главка МЧС подтвердили факт гибели человека. На месте инцидента обнаружено тело. Личность погибшего и причина возгорания пока не установлены. Сотрудники ведомства выясняют все обстоятельства трагедии.

Экстренное ведомство вновь обратилось к гражданам с призывом строго соблюдать противопожарные нормы. В частности, речь идёт о контроле за состоянием электропроводки в гаражах и подсобных помещениях, а также о недопустимости оставлять включённые электроприборы без наблюдения.

Фото: пресс-служба МЧС России по Ленобласти