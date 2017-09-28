В Петербурге накрыли офисы черных коллекторов, которые могут представлять крупную сеть по всей стране

Сейчас злоумышленники пытаются "переобуться" и отказаться от показаний, данных якобы под давлением.

В Петербурге правоохранительные органы закрыли два офиса "черных коллекторов". Об этом сообщает "Петербургский дневник". По данным издания, оперативники предполагают, что злоумышленники являлись частью крупной преступной сети, действующей по всей стране. На момент обысков в каждом из центров находилось по 40 сотрудников.

К нам поступило большое количество обращений людей, страдающих от действий компании "Росденьги", ее "филиалов" или точек. Компания работает по всей стране по принципу айсберга. На его вершине - легальная организация, работающая сугубо в рамках закона, но это лишь видимая малая часть могучего синдиката заявил источник издания

Отметим, что в первом офисе представители закона не успели изучить базу данных с корпоративных компьютеров, так как сработала система оповещения и все электронные устройства автоматически "очистились" от информации. В втором офисе удалось получить намного больше данных. Их анализом сейчас занимаются эксперты. Также изъята бумажная документация. Среди нее обнаружены инструкции о том, как правильно оказывать давление на беременных женщин, матерей-одиночек, пенсионеров и других категорий должников. Среди прочего, в офисе находились и рекомендации "по переодеванию" в сотрудников полиции, прокуратуры и судебных приставов.

На данный момент материалы дела направлены в Центральный аппарат ФССП по России. Инициирована масштабная проверка по всей стране.

Насколько известно, ряд регионов уже подтвердил наличие подобных точек и должников, которым звонили с территории нашего города. Ведется работа по составлению административных протоколов в отношении физических лиц, непосредственно нарушающих закон резюмировал заместитель главного судебного пристава Петербурга Игорь Исаков

Напомним, что в Петербурге нашлись новые жертвы педофила из избирательной комиссии Москвы.

Фото: Piter.tv