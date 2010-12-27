Детей отправили "на кладбище" за долги родителей

Клиентам микрофинансовой компании "Росденьги" получили фотографии своих детей на фоне кладбища и с крестами на лице.

28 сентября в офисе компании "Росденьги", специализирующейся на выдаче микро займов населению, прошел обыск. На компанию возбуждено уголовное дело по статье УК 119 "угроза убийством". Пенсионерка, одолжившая 15 тыс.рублей, получила фотографию своей четырехлетней внучки на фоне кладбища с подписью "Убита за долги бабушки".

Следствие считает, что злоумышленники, руководствуясь целью выбить долг любой ценой, рассылают своим клиентами фотографии детей с крестами на лицах и венками. Стоит отметить, что коллекторы не всегда беспокоятся о точности адреса должника, и материалы приходят как просто дальним родственникам, так и вовсе не знакомым людям.

Компания "Росденьги" уже не раз прославилась своими способами общения с людьми. Так, например, 8 сентября неизвестные испортили дверные замки и стены в подъезде, исписав их угрозами, мужчине, который никогда не брал подобных займов. После обращения на горячую линию компании, последовали звонки с угрозами. Подобная ситуация была замечена и в 2015 году. В 2016 коллектора, который поджог дом должнику, приговорили к 8 годам лишения свободы. Благодаря этим заслугам "Росденьги" заняли почетное место в тройке рейтинга hard-жалоб по данным национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

После участившихся случаев праванарушительной деятельности микрофинансовых компаний глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил взять на контроль проверку деятельности коллекторов в Петербурге. Истории с фотографиями детей предстоит пройти проверку, после нее следствие начнет поиски коллекторов, чтобы привлечь их к ответственности.