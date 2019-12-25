“Ъ": долги россиян за ЖКУ предложили разрешить передавать коллекторам

В АКОН направили письма в Госдуму и Минстрой.

Ассоциация компаний, обслуживающих недвижимость, предложила снять запрет на требования по возврату просроченной задолженности граждан за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) третьим лицам. Соответствующее заявление сделали журналисты "Коммерсанта" со ссылкой на письмо председателя совета АКОН Лины Ткаченко в Государственную думу России, спикеру нижней палаты парламента Вячеславу Володину и в министерство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Документ был направлен законодателям и правительству 23 июля.

... Письма с просьбой внести поправки в п. 18 ст. 155 Жилищного кодекса РФ. Сейчас этот пункт запрещает управляющим компаниям (УК) уступать право требования по возврату просроченной задолженности граждан за ЖКУ третьим лицам, инициаторы же просят органы власти снять этот запрет. сообщение от издания

Эксперты уверены, что снятие запрета на переуступку прав требований задолженности за ЖКУ должно позволить управляющим компаниям, товариществам собственников жилья (ТСЖ), товариществам собственников недвижимости (ТСН) увеличить денежный поток в условиях роста долгов местного населения за коммунальные услуги. Эти проблемы, по словам главы АКОН, приводят к кассовым разрывам для управляющих организаций.

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Фото: Piter.tv