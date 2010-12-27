В Петербурге нашлись новые жертвы педофила из избирательной комиссии Москвы

Новые эпизоды вменяют педофилу из Москвы петербургские оперативники.

Член избирательной комиссии Москвы находил жертв в Петербурге. О новых эпизодах педофила рассказали правоохранительные органы. По данным представителей закона, мужчина находил детей через социальную сеть "Вконтакте".

Напомним, что нарушитель был задержан 20 июля 2018 года в столице. Его поймали в квартире по Подососенскому переулку, 13. Оперативники изначально обвинили подозреваемого в одному преступлении - сексуальном извращении в отношении девочки 2003-го года рождения. Позже выяснилось, что педофил имеет "стаж" с 10 марта по 20 июня. В этот промежуток времени он находил несовершеннолетних жертв.

Находясь на неустановленной квартире в Василеостровском районе Северной столицы он развратил двоих детей 2004 и 2005 годов рождения, а также произвел насильственные действия в отношении девочки 2006 года рождения.

На данный момент предполагаемый злоумышленник находится под арестом.

Напомним, что на Просвещения пропал ларек с шавермой, в котором мыли посуду снегом.

Фото: Piter.tv