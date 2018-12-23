На Просвещения пропал ларек с шавермой, в котором мыли посуду снегом

Активисты "вангуют", что правильно появится в другом месте города спустя некоторое время.

Жители Калининского района заявили о том, что ларек с шавермой, в которой работники мыли посуду прямо в снегу на улице, демонтирован. Ранее очевидцам удалось заснять на видео вопиющий случай антисанитарии.После размещения ролика в социальных сетях, поведение мигрантов вызвало волну неодобрения петербуржцев.

Отметим, что павильон с шавермой располагался около дома 69 по проспекту Просвещения. Местные активисты не спешат праздновать победу: они заявляют, что после "славы", чтобы не терять посетителей, предприниматели просто решили перенести торговую точку в другое место.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб